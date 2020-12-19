Льняное масло поможет создать новейшие экраны для смартфонов. Фото: elle.ua

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Ракурс

Льняное масло может использоваться в будущем для создания экранов для смартфонов или планшетов.

Исследователи из Южной Кореи смогли модифицировать двухслойную пленку из полиимида с помощью силикона и льняного масла. Оказалось, что такие прозрачные материалы могут восстанавливаться при повреждениях. Сначала ученые синтезировали микрокапсулы с льняным маслом, смешанным с полидиметилсилоксаном. Затем этот раствор наносили на пленку бесцветного полиимида и дали высохнуть. Об этом сообщает ресурс Science Direct.

В ходе процесса пленку растянули так, что на ее поверхности начали образовываться трещины, также начинали разрушаться и капсулы. Из-за этого содержимое капсулы начало попадать на пленку полиимида и в образовавшуюся трещину. Под воздействием воздуха льняное масло затвердело и превратилось в прозрачное твердое вещество, а повреждение было ликвидировано.

По словам ученых, процесс затвердевания достаточно медленный и происходит при температуре 25° по Цельсию. Однако его можно ускорить, нагревая двухслойный материал до 70° выше нуля и повышая влажность окружающей среды до 70%. Если же материал обработать ультрафиолетовым светом, то льняное масло затвердеет всего за 20 мин, устраняя трещины более чем на 95%.

Ранее сообщалось, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, можно выявлять с помощью камеры смартфона и разработанного американскими учеными устройства, которое прикрепляется к этому гаджету.