Туман обещают в Украине синоптики. Фото: kamin.rayon.in.ua

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Ухудшение погоды в Украине спрогнозировали синоптики, а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об усилении ледовых явлений.

С 19 декабря и до 23 декабря на Днепровских водохранилищах ожидается усиление ледовых явлений из-за снижения температуры. Но это не касается Каховского водохранилища. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр и пресс-служба ГСЧС.

По информации синоптиков, утром в западных областях ожидается густой туман, а видимость составит 200−500 м.

В Гидрометцентре отмечают, что 19 декабря днем столбики термометров покажут от 2° мороза до 6° тепла по Цельсию. Ветер прогнозируют северо-западный и юго-западный 3−5 м/с. Осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории государства прогнозируют облачность.

Напомним, 16 декабря снегопад в Японии внезапно накрыл северные регионы. В городе Нишивага, расположенном в горном районе префектуры Иватэ, высота снежного покрова достигла 126 см.