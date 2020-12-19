Древний некрополис обнаружили в Испании. Фото: Live Science

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Ракурс

Огромный некрополис с сотнями ранее неизвестных могил раскопали на территории Испании.

433 могилы обнаружили на территории археологических раскопок на одном из наиболее древних мусульманских кладбищ в Испании в городе Таусте в долине Эбро, примерно в 40 км к северо-западу от Сарагосы. Некополь датируется VIII и XII вв., а некоторые найденные могилы относятся к самому началу исламского завоевания Пиренейского полуострова. Находки подтверждают, что ранее на этой местности господствовали мусульманские правители, но впоследствии эти территории захватили христиане. Об этом сообщает Live Science.

Археологи после проведенных анализов заявили, что захоронения этих людей были сделаны в соответствии с мусульманскими ритуалами. Не исключено, что этот город на протяжении сотен лет населяли преимущественно мусульмане.

По словам ведущего археолога Евы Хименес из компании Paleoymás, первые раскопки здесь начались в 2010 году. Впоследствии стало известно, что исламский некрополь площадью 2 га может вместить останки до 4 тыс. 500 человек. Ограниченный бюджет археологов позволил раскопать лишь 46 могил за первые четыре года. Хименес уверена, что последние открытия намекают на то, что в некрополисе осталось еще множество мусульманских могил.

Напомним, древнейшие в мире рисовые поля обнаружили на территории современного Китая. Находка была сделана в городе Юйяо в провинции Чжэцзян, а возраст найденных полей составляет 6300 лет.