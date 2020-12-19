Древній некрополіс виявили в Іспанії. Фото: Live Science

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Ракурс

Величезний некрополіс із сотнями раніше невідомих могил розкопали на території Іспанії.

433 могили виявили на території археологічних розкопок на одному з найбільш древніх мусульманських кладовищ в Іспанії у місті Таусте в долині Ебро, приблизно за 40 км на північний захід від Сарагоси. Некополіс датується VIII і XII ст., а деякі знайдені могили відносяться до самого початку ісламського завоювання Піренейського півострова. Знахідки підтверджують, що раніше на цій місцевості панували мусульманські правителі, але згодом ці території захопили християни. Про це повідомляє Live Science.

Археологи після проведених аналізів заявили, що поховання цих людей були зроблені відповідно до мусульманських ритуалів. Не виключено, що це місто впродовж сотень років населяли переважно мусульмани.

За словами провідного археолога Єви Хіменес із компанії Paleoymás, перші розкопки тут розпочалися у 2010 році. Згодом стало відомо, що ісламський некрополь площею 2 га може вмістити останки до 4 тис. 500 осіб. Обмежений бюджет археологів дозволив розкопати лише 46 могил за перші чотири роки. Хіменес впевнена, що останні відкриття натякають на те, що в некрополісі залишилося ще безліч мусульманських могил.

Нагадаємо, найдавніші в світі рисові поля виявили на території сучасного Китаю. Знахідка була зроблена в місті Юйяо, в провінції Чжецзян, а вік знайдених полів становить 6300 років.