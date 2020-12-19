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Ракурс
Вибух у лікарні в Туреччині. Фото: Anadolu

Кисневий апарат вибухнув у лікарні в Туреччині, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

19 гру 2020, 09:40
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Вибух кисневого апарата стався в лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини.

Надзвичайна подія відбулася у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю. Дані про потерпілих не наводяться. Про це повідомляє Anadolu.

Жертвами вибуху стали семеро осіб, вони загинули у відділенні реанімації. Ще один із постраждалих помер від поранень під час переведення в іншу лікарню. Вік загиблих складає від 56 до 85 років. Ще 14 пацієнтів зруйнованого вибухом відділення перевели в інші коронавірусні лікарні.

Вибух у лікарні в Туреччині. Фото: Anadolu

Вибух у лікарні в Туреччині. Фото: Anadolu


Нагадаємо, вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, дев’ятеро дістали поранень. Трагічний інцидент стався 28 жовтня на території газопереробної станції у селі Березівське Дергачівському районі області.

Джерело: Ракурс


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