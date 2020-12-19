Взрыв в больнице в Турции. Фото: Anadolu

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Взрыв кислородного аппарата произошел в больнице в городе Газиантеп на юге Турции.

Чрезвычайное происшествие произошло в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице Университетского госпиталя. Данные о пострадавших не приводятся. Об этом сообщает Anadolu.

Жертвами взрыва стали семь человек, они погибли в отделении реанимации. Еще один из пострадавших скончался от ранений во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет. Еще 14 пациентов разрушенного взрывом отделения перевели в другие коронавирусные больницы.

Напомним, взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, девять получили ранения. Трагический инцидент произошел 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевском районе области.