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Ракурс
Взрыв в больнице в Турции. Фото: Anadolu

Кислородный аппарат взорвался в больнице в Турции, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

19 дек 2020, 09:40
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Взрыв кислородного аппарата произошел в больнице в городе Газиантеп на юге Турции.

Чрезвычайное происшествие произошло в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице Университетского госпиталя. Данные о пострадавших не приводятся. Об этом сообщает Anadolu.

Жертвами взрыва стали семь человек, они погибли в отделении реанимации. Еще один из пострадавших скончался от ранений во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет. Еще 14 пациентов разрушенного взрывом отделения перевели в другие коронавирусные больницы.

Взрыв в больнице в Турции. Фото: Anadolu

Взрыв в больнице в Турции. Фото: Anadolu


Напомним, взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, девять получили ранения. Трагический инцидент произошел 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевском районе области.

Источник: Ракурс


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