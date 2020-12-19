Почти 3 тыс. украинцев госпитализированы за сутки из-за COVID-19. Фото:

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Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки обнаружили 11 тыс. 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Среди больных — 547 детей и 481 медработник. В больницы из-за коронавируса попали 2 тыс. 865 человек, а 213 больных умерли. Преодолели COVID-19 за 18 декабря 13 тыс. 314 человек. Об этом 19 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за время пандемии заболели 956 тыс. 123 украинца, а выздороветь смогли 574 тыс. 536 человек. Коронавирус унес жизни 16 тыс. 469 больных.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили в Киеве — 1 тыс. 364 больных, Одесской области — 1 тыс. 161 случаев, Запорожской области — 829 зараженных и Киевской области — 827 инфицированных.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 99 тыс. 694 случая;

Винницкая область — 20 тыс. 781 случай;

Волынская область — 30 тыс. 197 случаев;

Днепропетровская область —52 тыс. 68 случаев;

Донецкая область — 31 тыс. 929 случаев;

Житомирская область — 36 тыс. 61 случай;

Закарпатская область — 27 тыс. 3 случая;

Запорожская область —46 тыс. 544 случая;

Ивано-Франковская область — 41 тыс. 798 случаев;

Киевская область — 52 тыс. 415 случаев;

Кировоградская область — 7 тыс. 707 случаев;

Луганская область — 8 тыс. 640 случаев;

Львовская область — 56 тыс. 442 случая;

Николаевская область — 26 тыс. 260 случаев;

Одесская область — 63 тыс. 124 случая;

Полтавская область —31 тыс. 433 случая;

Ровенская область — 38 тыс. 315 случаев;

Сумская область — 37 тыс. 612 случаев;

Тернопольская область — 32 тыс. 235 случаев;

Харьковская область — 64 тыс. 792 случая;

Херсонская область —15 тыс. 449 случаев;

Хмельницкая область — 36 тыс. 360 случаев;

Черкасская область — 34 тыс. 451 случай;

Черновицкая область — 37 тыс. 949 случаев;

Черниговская область — 26 тыс. 864 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, жертвами коронавирусной болезни за 17 декабря стали еще 260 человек, а зафиксировано было 12 тыс. 630 новых случаев COVID-19.