Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Майже 3 тис. українців госпіталізовані за добу через COVID-19. Фото:

Майже 3 тис. українців госпіталізовані за добу через COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)

19 гру 2020, 09:10
999

Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу виявили 11 тис. 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед хворих — 547 дітей та 481 медпрацівник. До лікарень через коронавірус потрапили 2 тис. 865 осіб, а 213 хворих померли. Подолали COVID-19 за 18 грудня 13 тис. 314 осіб. Про це 19 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що за час пандемії захворіли 956 тис. 123 українці, а одужати змогли 574 тис. 536 осіб. Коронавірус забрав життя 16 тис. 469 хворих.

За минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Києві — 1 тис. 364 хворих, Одеській області — 1 тис. 161 випадків, Запорізькій області — 829 заражених та Київській області — 827 інфікованих.

Кількість захворювань у регіонах:

  • Київ — 99 тис. 694 випадки;
  • Вінницька область — 20 тис. 781 випадок;
  • Волинська область — 30 тис. 197 випадків;
  • Дніпропетровська область — 52 тис. 68 випадків;
  • Донецька область — 31 тис. 929 випадків;
  • Житомирська область — 36 тис. 61 випадок;
  • Закарпатська область — 27 тис. 3 випадки;
  • Запорізька область — 46 тис. 544 випадки;
  • Івано-Франківська область — 41 тис. 798 випадків;
  • Київська область — 52 тис. 415 випадків;
  • Кіровоградська область — 7 тис. 707 випадків;
  • Луганська область — 8 тис. 640 випадків;
  • Львівська область — 56 тис. 442 випадки;
  • Миколаївська область — 26 тис. 260 випадків;
  • Одеська область — 63 тис. 124 випадки;
  • Полтавська область — 31 тис. 433 випадки;
  • Рівненська область — 38 тис. 315 випадків;
  • Сумська область — 37 тис. 612 випадків;
  • Тернопільська область — 32 тис. 235 випадків;
  • Харківська область — 64 тис. 792 випадки;
  • Херсонська область — 15 тис. 449 випадків;
  • Хмельницька область — 36 тис. 360 випадків;
  • Черкаська область — 34 тис. 451 випадок;
  • Чернівецька область — 37 тис. 949 випадків;
  • Чернігівська область — 26 тис. 864 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Майже 3 тис. українців госпіталізовані за добу через COVID-19. Інфографіка: РНБО


Майже 3 тис. українців госпіталізовані за добу через COVID-19. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, жертвами коронавірусної хвороби за 17 грудня стали ще 260 осіб, а зафіксовано було 12 тис. 630 нових випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів