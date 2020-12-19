Майже 3 тис. українців госпіталізовані за добу через COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148000-mayje-3-tys-ukrayinciv-gospitalizovani-za-dobu-cherez-covid-19-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу виявили 11 тис. 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед хворих — 547 дітей та 481 медпрацівник. До лікарень через коронавірус потрапили 2 тис. 865 осіб, а 213 хворих померли. Подолали COVID-19 за 18 грудня 13 тис. 314 осіб. Про це 19 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
Зазначається, що за час пандемії захворіли 956 тис. 123 українці, а одужати змогли 574 тис. 536 осіб. Коронавірус забрав життя 16 тис. 469 хворих.
За минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Києві — 1 тис. 364 хворих, Одеській області — 1 тис. 161 випадків, Запорізькій області — 829 заражених та Київській області — 827 інфікованих.
Кількість захворювань у регіонах:
- Київ — 99 тис. 694 випадки;
- Вінницька область — 20 тис. 781 випадок;
- Волинська область — 30 тис. 197 випадків;
- Дніпропетровська область — 52 тис. 68 випадків;
- Донецька область — 31 тис. 929 випадків;
- Житомирська область — 36 тис. 61 випадок;
- Закарпатська область — 27 тис. 3 випадки;
- Запорізька область — 46 тис. 544 випадки;
- Івано-Франківська область — 41 тис. 798 випадків;
- Київська область — 52 тис. 415 випадків;
- Кіровоградська область — 7 тис. 707 випадків;
- Луганська область — 8 тис. 640 випадків;
- Львівська область — 56 тис. 442 випадки;
- Миколаївська область — 26 тис. 260 випадків;
- Одеська область — 63 тис. 124 випадки;
- Полтавська область — 31 тис. 433 випадки;
- Рівненська область — 38 тис. 315 випадків;
- Сумська область — 37 тис. 612 випадків;
- Тернопільська область — 32 тис. 235 випадків;
- Харківська область — 64 тис. 792 випадки;
- Херсонська область — 15 тис. 449 випадків;
- Хмельницька область — 36 тис. 360 випадків;
- Черкаська область — 34 тис. 451 випадок;
- Чернівецька область — 37 тис. 949 випадків;
- Чернігівська область — 26 тис. 864 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, жертвами коронавірусної хвороби за 17 грудня стали ще 260 осіб, а зафіксовано було 12 тис. 630 нових випадків COVID-19.