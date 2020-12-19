Майже 3 тис. українців госпіталізовані за добу через COVID-19. Фото:

https://racurs.ua/ua/n148000-mayje-3-tys-ukrayinciv-gospitalizovani-za-dobu-cherez-covid-19-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу виявили 11 тис. 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед хворих — 547 дітей та 481 медпрацівник. До лікарень через коронавірус потрапили 2 тис. 865 осіб, а 213 хворих померли. Подолали COVID-19 за 18 грудня 13 тис. 314 осіб. Про це 19 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що за час пандемії захворіли 956 тис. 123 українці, а одужати змогли 574 тис. 536 осіб. Коронавірус забрав життя 16 тис. 469 хворих.

За минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Києві — 1 тис. 364 хворих, Одеській області — 1 тис. 161 випадків, Запорізькій області — 829 заражених та Київській області — 827 інфікованих.

Кількість захворювань у регіонах:

Київ — 99 тис. 694 випадки;

Вінницька область — 20 тис. 781 випадок;

Волинська область — 30 тис. 197 випадків;

Дніпропетровська область — 52 тис. 68 випадків;

Донецька область — 31 тис. 929 випадків;

Житомирська область — 36 тис. 61 випадок;

Закарпатська область — 27 тис. 3 випадки;

Запорізька область — 46 тис. 544 випадки;

Івано-Франківська область — 41 тис. 798 випадків;

Київська область — 52 тис. 415 випадків;

Кіровоградська область — 7 тис. 707 випадків;

Луганська область — 8 тис. 640 випадків;

Львівська область — 56 тис. 442 випадки;

Миколаївська область — 26 тис. 260 випадків;

Одеська область — 63 тис. 124 випадки;

Полтавська область — 31 тис. 433 випадки;

Рівненська область — 38 тис. 315 випадків;

Сумська область — 37 тис. 612 випадків;

Тернопільська область — 32 тис. 235 випадків;

Харківська область — 64 тис. 792 випадки;

Херсонська область — 15 тис. 449 випадків;

Хмельницька область — 36 тис. 360 випадків;

Черкаська область — 34 тис. 451 випадок;

Чернівецька область — 37 тис. 949 випадків;

Чернігівська область — 26 тис. 864 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, жертвами коронавірусної хвороби за 17 грудня стали ще 260 осіб, а зафіксовано було 12 тис. 630 нових випадків COVID-19.