Другу вакцину від COVID-19 схвалили в США. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n147999-drugu-vakcynu-vid-covid-19-shvalyly-v-ssha.html

Ракурс

Вакцину від коронавірусу американського виробництва компанії Moderna схвалили в США.

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило цей препарат приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яку зараз розвозять по країні. Про це повідомляє BBC News.

Американський уряд погодився закупити 200 млн доз вакцини від «Модерни». При цьому вже 6 млн доз готові до відправки. Влада вважає, що перехід від послідовності COVID-19 в січні до наявності двох вакцин в грудні — чудове досягнення.

Раніше США дозволили використання вакцини від коронавірусу розробки компанії Moderna.

Нагадаємо, в США триває вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19. Перше щеплення в США зробили медсестрі Сандрі Ліндсі, яка працює в Єврейському медичному центрі Нью-Йорка.

Згодом стало відомо, що алергічна реакція на препарат виробництва Pfizerі BioNTechвиникла у медпрацівниці однієї з лікарень столиці штату Аляска — міста Джуно.