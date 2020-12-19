Вторую вакцину от COVID-19 одобрили в США. Фото: Радио свобода

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Вакцину от коронавируса американского производства компании Moderna одобрили в США.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило этот препарат примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которую сейчас развозят по стране. Об этом сообщает BBC News.

Американское правительство согласилось закупить 200 млн доз вакцины от «Модерны». При этом уже 6 млн доз готовы к отправке. Власти считают, что переход от последовательности COVID-19 в январе к наличию двух вакцин в декабре — замечательное достижение.

Ранее США разрешили использование вакцины от коронавируса разработки компании Moderna.

Напомним, в США продолжается вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19. Первую прививку в США сделали медсестре Сандре Линдси, которая работает в Еврейском медицинском центре Нью-Йорка.

Впоследствии стало известно, что аллергическая реакция на препарат производства Pfizer и BioNTech возникла у медработницы одной из больниц столицы штата Аляска — города Джуно.