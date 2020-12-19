Новые карантинные ограничения начали действовать в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Новые карантинные ограничения начали действовать в Украине с сегодняшнего дня, 19 декабря.

Действие карантина на территории государства продлили до конца зимы, то есть до 28 февраля 2021 года. Кабмин одобрил ряд запретов, которые будут действовать во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил правительственный портал.

Новые ограничения в рамках коронавирусного карантина запрещают:

Проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и тому подобное, если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. м.

Заведения общественного питания будут работать с 23.00 до 7.00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22.00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 1.00.

В помещениях храмов и церковных учреждений богослужения разрешаются при условии присутствия более одного человека на 5 кв. м, на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.

Запреты, которые продолжат действовать:

Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без одетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

Проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти).

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

Перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Размещение в заведениях питания более четырех взрослых человек за одним столом и когда расстояние между столами менее 2 м.

Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 м, а посетители не имеют масок.

Пересечение границы иностранцам без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями.

Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).

Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 кв. м.

Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.

Пересечение КПВВ на временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма иностранцами без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями).

Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (люди преклонного возраста, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Напомним, украинцы на Новый год и Рождество получат дополнительные выходные — граждане будут отдыхать с 1 по 3 января и с 7 по 10 января включительно. Из-за праздников график работы банков, почты и «Новой почты» претерпел изменения.