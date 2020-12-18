Секс без согласия будут считать изнасилованием в Дании, фото — Доба

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Секс без согласия будут считать отныне изнасилованием и в Дании. Во многих странах Европы секс без согласия официально признается актом насилия. Считается, что каждая третья женщина в Европе становилась жертвой насилия.

17 декабря Дания стала 12-й страной в Европе, которая приняла поправки в закон, согласно которым секс без взаимного согласия является изнасилованием.

По словам жертв, мужчин, которые напали на них обычно арестовывают, однако их дальнейшее уголовное преследование во многих странах остается редкостью, сообщает DW.

В Дании, как и в большинстве других государств Евросоюза, трактовка понятия «изнасилование» до сих пор не была связана с наличием или отсутствием взаимного согласия участников полового акта. Вместо этого необходимо было проверить, произошло ли физическое насилие, угроза или принуждение, и оказалась ли жертва в ситуации, когда она не могла сопротивляться.

Однако этот подход изменится, поскольку 17 декабря депутаты фолькетинга (датского парламента) проголосовали за реформу статьи об изнасиловании. Теперь под это преступление подпадает любой половой акт, участники которого не дали своего согласия на секс, независимо от того, происходило при этом физическое принуждение к нему или нет.

Согласно Индексу гендерного равноправия, который ежегодно составляют в Европейском институте гендерного равноправия, в этой сфере Дания занимает второе место в ЕС, сразу после соседней Швеции. Однако ее то и дело жестко критикуют за так называемую «культуру сексуального насилия», которая, по мнению международной правозащитной организации Amnesty International, там является «вездесущей». В докладе за 2019 год указывается, что проблема сексуального насилия в Дании «скрыта» за фасадом добропорядочной репутации государства.

По данным министерства юстиции Дании, около 6,7 тыс. женщин в стране ежегодно становятся жертвами сексуального насилия или попыток его сделать. В 2019 году в полиции королевства было зарегистрировано 1 тыс. 17 заявлений об изнасиловании, но суды вынесли только 79 обвинительных приговоров.