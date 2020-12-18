Секс без згоди вважатимуть зґвалтуванням у Данії, фото — Доба

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Секс без згоди вважатимуть відтепер зґвалтуванням і у Данії. У багатьох країнах Європи секс без згоди офіційно визнається актом насильства. Вважається, що кожна третя жінка в Європі ставала жертвою насильства.

17 грудня Данія стала 12-ю країною в Європі, яка прийняла поправки в закон, згідно з яким секс без взаємної згоди є зґвалтуванням.

За словами жертв, чоловіків, які напали на них зазвичай арештовують, проте їх подальше кримінальне переслідування в багатьох країнах залишається рідкістю, повідомляє DW.

У Данії, як і в більшості інших держав Євросоюзу, трактування поняття «зґвалтування» до цих пір не було пов’язане з наявністю або відсутністю взаємної згоди учасників статевого акту. Замість цього необхідно було перевірити, чи відбулося фізичне насильство, погроза або примус, і чи виявилася жертва в ситуації, коли вона не могла чинити опір.

Однак цей підхід зміниться, оскільки 17 грудня депутати фолькетинга (данського парламенту) проголосували за реформу статті про зґвалтування. Тепер під цей злочин підпадає будь-який статевий акт, учасники якого не дали своєї згоди на секс, незалежно від того, чи відбувалося при цьому фізичний примус до нього чи ні.

Згідно з Індексом гендерної рівноправності, який щорічно складається Європейським інститутом гендерного рівноправ’я, у цій сфері Данія посідає друге місце в ЄС, відразу після сусідній Швеції. Проте її раз у раз жорстко критикують за так звану «культуру сексуального насильства», яка, на думку міжнародної правозахисної організації Amnesty International, є там «всюдисущої». У доповіді за 2019 рік вказується, що проблема сексуального насильства в Данії «прихована» за фасадом добропорядної репутації держави.

За даними міністерства юстиції Данії, які вивчили в AI, близько 6,7 тис. жінок в країні щорічно стають жертвами сексуального насильства або спроб його зробити. У 2019 року в поліції королівства було зареєстровано 1 тис. 17 заяв про зґвалтування, але суди винесли тільки 79 обвинувальних вироків.