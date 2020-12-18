Критику бюджету Зеленський вважає боулінгом, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n147996-krytyku-budjetu-zelenskyy-vvajaie-ckuvannyam-video.html

Ракурс

Держбюджет-2021 президент Володимир Зеленський вважає оптимальним в умовах коронакризи, а його критику розцінює як політичний булінг. Булінг (від англ. bullying) — залякування, цькування.

Глава держави заявив, що новий бюджет підвищить зарплати медикам, вчителям і продовжить гідно фінансувати армію.

У новому відеозверненні він повідомив громадянам, що «тиждень був важкий, але результативний». Головною його подією Зеленський вважає ухвалення бюджету на 2021 рік.

Ми продовжили ламати старі традиції і вже вдруге виявляється, що можна прийняти бюджет вчасно. Можна не до п’ятої ранку, можна без торгів і найголовніше — без різних «хатєлак». Через це бюджет 2021 року став об'єктом… Я б назвав це «політичним булінгом». Лавина фейків, маніпуляцій, міфів, дезінформації. Стільки всього, що десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов, — повідомив Зеленський і звинуватив опозицію в маніпуляціях.

Президент заявив, що на медицину виділено майже 160 млрд грн і це рекордна сума за роки незалежності.

Ми підняли зарплату медикам на 30%, але всі розуміємо, що цього недостатньо, тому прагнемо у 2021 році продовжити збільшення їхніх зарплат, — вважає Зеленський.

У планах на рік оснащення 210 приймальних відділень, купівля 450 нових машин швидкої допомоги, а також продовження доплат медикам, які протидіють коронавірусу.