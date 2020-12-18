Критику бюджету Зеленський вважає цькуванням (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147996-krytyku-budjetu-zelenskyy-vvajaie-ckuvannyam-video.htmlРакурс
Держбюджет-2021 президент Володимир Зеленський вважає оптимальним в умовах коронакризи, а його критику розцінює як політичний булінг. Булінг (від англ. bullying) — залякування, цькування.
Глава держави заявив, що новий бюджет підвищить зарплати медикам, вчителям і продовжить гідно фінансувати армію.
У новому відеозверненні він повідомив громадянам, що «тиждень був важкий, але результативний». Головною його подією Зеленський вважає ухвалення бюджету на 2021 рік.
Ми продовжили ламати старі традиції і вже вдруге виявляється, що можна прийняти бюджет вчасно. Можна не до п’ятої ранку, можна без торгів і найголовніше — без різних «хатєлак». Через це бюджет 2021 року став об'єктом… Я б назвав це «політичним булінгом». Лавина фейків, маніпуляцій, міфів, дезінформації. Стільки всього, що десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов, — повідомив Зеленський і звинуватив опозицію в маніпуляціях.
Президент заявив, що на медицину виділено майже 160 млрд грн і це рекордна сума за роки незалежності.
Ми підняли зарплату медикам на 30%, але всі розуміємо, що цього недостатньо, тому прагнемо у 2021 році продовжити збільшення їхніх зарплат, — вважає Зеленський.
У планах на рік оснащення 210 приймальних відділень, купівля 450 нових машин швидкої допомоги, а також продовження доплат медикам, які протидіють коронавірусу.