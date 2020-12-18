Зеленські зайшли на глінтвейн до святого Миколая на Банковій, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n147995-zelenski-zayshly-na-glintveyn-do-svyatogo-mykolaya-na-bankoviy-foto.html

Ракурс

Володимир і Олена Зеленські увечері 18 грудня прогулялися територією святкового містечка на вулиці Банковій у Києві.

Президентське подружжя оглянуло резиденцію Святого Миколая, придбало кілька новорічних сувенірів та скуштували глінтвейн.

Прес-служба президента повідомила, що на ялинці біля офісу Зеленського вже сьогодні засвітили святкові вогні.

Олена Зеленська розповіла про історію створення іграшок, якими прикрашено центральну ялинку площі.

Цьогорічна ялинка прикрашена іграшками, ескізи для яких намалювали діти з особливими освітніми потребами, — розповіла дружина президента.

Майже 50 організацій надіслали нам близько 600 малюнків дітей, з яких 100 нанесли на іграшки та прикрасили ними ялинку.

Майданчик на Банковій працюватиме весь період новорічних свят з 10.00 до 21.00 без вихідних. На його території розташована ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони та новорічний ярмарок.

Скористатися ковзанкою можна безкоштовно. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безоплатно на місці катання.

У прес-службі запевнили, що майданчик працюватиме з дотриманням карантину, а кількість відвідувачів регулюватиметься при вході.

З бюджету на атракціони і декорації на Банковій грошей не витрачали — усе встановлене меценатами та доброчинцями.