Зеленские зашли на глинтвейн к святому Николаю на Банковой, фото — ОП

https://racurs.ua/n147995-zelenskie-zashli-na-glintveyn-k-svyatomu-nikolau-na-bankovoy-foto.html

Ракурс

Владимир и Елена Зеленские вечером 18 декабря прогулялись по территории праздничного городка на улице Банковой в Киеве.

Президентская чета осмотрела резиденцию Святого Николая, приобрела несколько новогодних сувениров и попробовала глинтвейн.

Пресс-служба президента сообщила, что на елке возле офиса Зеленского уже сегодня зажгли праздничные огни.

Елена Зеленская рассказала об истории создания игрушек, которыми украсили центральную елку площади.

В этом году елка украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями, — рассказала жена президента.

Почти 50 организаций прислали нам около 600 рисунков детей, 100 из них нанесли на игрушки и украсили ими елку.

Площадка на Банковой будет работать весь период новогодних праздников с 10.00 до 21.00 без выходных. На ее территории расположены каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны.

Воспользоваться катком можно бесплатно. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания.

В пресс-службе заверили, что площадка будет работать с соблюдением карантина, а количество посетителей будет регулироваться при входе.

Из бюджета на аттракционы и декорации на Банковой денег не тратили — все установлено за счет меценатов.