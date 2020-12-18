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Шляпа или звезда – Епифаний объяснил позицию ПЦУ, Фото: the-village
Шляпа или звезда — Епифаний объяснил позицию ПЦУ по поводу елки в Киевеhttps://racurs.ua/n147960-shlyapa-ili-zvezda-epifaniy-obyasnil-poziciu-pcu.htmlРакурс
На традиционной звезде вместо сказочного шляпы на главной елке в Киеве настаивала церковь. Предстоятель ПЦУ Епифаний выразил удовлетворение тем, что «организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили».
Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир, — он сказал в интервью для «Радіо Свобода».
По его словам, в этом году общество увидело другой символ и церковь отреагировала после того, как назрели споры.
И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева, — обозначил митрополит.
Он сказал, что таких обсуждений не было.
И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует вифлеемский свет, — подчеркнул предстоятель ПЦУ.
Напомним, 15 декабря с новогодней елки на Софийской площади в Киеве сняли шляпу после шквала критики в соцсетях.
В частности, верующие возмутились «языческими» мотивами в декорации рождественской елки. Раскритиковали идею со шляпой и в Православной церкви Украины.
Организаторы новогоднего действа на Софийской площади в Киеве заявили, что шляпа на праздничной елке символизирует сказку и есть словно оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево.
Авторы идеи со шляпой все же жалеют, что им пришлось снять шляпу с елки.
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