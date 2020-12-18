Шляпа или звезда – Епифаний объяснил позицию ПЦУ, Фото: the-village

https://racurs.ua/n147960-shlyapa-ili-zvezda-epifaniy-obyasnil-poziciu-pcu.html

Ракурс

На традиционной звезде вместо сказочного шляпы на главной елке в Киеве настаивала церковь. Предстоятель ПЦУ Епифаний выразил удовлетворение тем, что «организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили».

Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир, — он сказал в интервью для «Радіо Свобода».

По его словам, в этом году общество увидело другой символ и церковь отреагировала после того, как назрели споры.

И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева, — обозначил митрополит.

Он сказал, что таких обсуждений не было.

И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует вифлеемский свет, — подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Напомним, 15 декабря с новогодней елки на Софийской площади в Киеве сняли шляпу после шквала критики в соцсетях.

В частности, верующие возмутились «языческими» мотивами в декорации рождественской елки. Раскритиковали идею со шляпой и в Православной церкви Украины.

Организаторы новогоднего действа на Софийской площади в Киеве заявили, что шляпа на праздничной елке символизирует сказку и есть словно оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево.

Авторы идеи со шляпой все же жалеют, что им пришлось снять шляпу с елки.