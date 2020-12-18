Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Траур по Кернесу сократили, ему предлагают присвоить звание Героя Украины

Траур по Кернесу сократили, ему предлагают присвоить звание Героя Украины

18 дек 2020, 10:57
999

Смерть Геннадия Кернеса все еще в центре внимания общества. В Харькове решили днями траура назначить только 17 и 18 декабря, а не три дня — с четверга по субботу включительно.

В эти дни в городе не будет концертов и приспущены флаги, сообщает пресс-служба мэрии.

Стало известно, что Геннадия Кернеса похоронят 22−24 декабря (в зависимости от того, когда его транспортируют из Германии в Харьков) на почетной аллее кладбища на улице Пушкинской.

Отпевание состоится в Благовещенском соборе, похоронная церемония — в Оперном театре. Мероприятия планируют провести с 9.00 до 13.00. В это время в городе будут перекрывать часть улиц.


Между тем, на сайте президента Украины появились две петиции — установить памятник Кернесу в центре Харькова и присвоить ему звание Героя Украины.

После новости о смерти Кернеса в «Слуге народа» также заговорили и об установке памятника ему.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров