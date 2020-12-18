Траур по Кернесу сократили, ему предлагают присвоить звание Героя Украины

https://racurs.ua/n147961-traur-po-kernesu-sokratili-emu-predlagaut-prisvoit-zvanie-geroya-ukrainy.html

Ракурс

Смерть Геннадия Кернеса все еще в центре внимания общества. В Харькове решили днями траура назначить только 17 и 18 декабря, а не три дня — с четверга по субботу включительно.

В эти дни в городе не будет концертов и приспущены флаги, сообщает пресс-служба мэрии.

Стало известно, что Геннадия Кернеса похоронят 22−24 декабря (в зависимости от того, когда его транспортируют из Германии в Харьков) на почетной аллее кладбища на улице Пушкинской.

Отпевание состоится в Благовещенском соборе, похоронная церемония — в Оперном театре. Мероприятия планируют провести с 9.00 до 13.00. В это время в городе будут перекрывать часть улиц.

Между тем, на сайте президента Украины появились две петиции — установить памятник Кернесу в центре Харькова и присвоить ему звание Героя Украины.

После новости о смерти Кернеса в «Слуге народа» также заговорили и об установке памятника ему.