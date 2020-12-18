Кнопкодавство при назначении Шкарлета расследуют в Раде

https://racurs.ua/n147959-knopkodavstvo-pri-naznachenii-shkarleta-rassleduut-v-rade.html

Ракурс

Кнопкодавство при назначении 17 декабря министра образования и науки Сергея Шкарлета расследуют в Верховной Раде.

Утром 18 декабря нардепы не смогли начать час вопросов к правительству, поскольку две фракции — «Голос» и «Европейская солидарность» — потребовали провести собрание руководителей фракций.

Как объяснил один из лидеров «Голоса» Ярослав Железняк, в распоряжении нардепов есть доказательства по крайней мере четырех случаев неличного голосования при назначении министров в Раде в четверг.

Спикер Дмитрий Разумков открыл заседание Рады и объявил перерыв, попросив подождать Дениса Шмыгаля, который должен был выступить перед парламентом.

О вероятном кнопкодавстве в Раде в «Голосе» заявили еще вчера. Оно якобы зафиксировано во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Нардеп Кира Рудик отметила, что «Голос» потребует повторного голосования по Шкарлету. Министром он был назначен минимумом голосов (226), при этом Григорий Суркис из «Оппозиционной платформы — За жизнь» проголосовал за это, не присутствуя в Раде.

Спикер Разумков ответил в эфире «1+1», что «закон — один для всех — о неперсональном голосовании и уголовной ответственности».

Он добавил, что если факт кнопкодавства установят, то руководство Рады будет собираться и «решать этот вопрос».