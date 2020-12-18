Российская агрессия на Донбассе продолжается, фото: «24 канал»

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На Донбассе российско-террористические войска продолжают нарушать достигнутые договоренности.

Также фиксируются признаки военного присутствия в зоне безопасности. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, 8 декабря беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировал три системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) на полигоне у села Терновое, а 13 декабря патрули ОБСЕ было зафиксировали 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи города Хрустальный.

Все вооружение размещено с нарушениями линии отвода, — отмечают в пресс-службе штаба ООС.

11 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи села Вербовая Балка радиолокационную станцию ​​"Дунай", предназначенную для идентификации и сопровождения воздушных объектов, радиус действия которой составляет 160 км.

Отмечается, что активную станцию ​​такого типа вблизи Вербовой Балки также фиксировали 16 февраля.

Кроме того, оккупанты активно обустраивают окопы в направлении украинских позиций.

Неподалеку от расположенной в районе города Ясиноватая Донецкой фильтровальной станции, которая осуществляет питьевое водоснабжение ряда населенных пунктов, 29 ноября была зафиксирована 320-метровая траншея, соединяющая между собой шесть бетонных сооружений D-образной формы, направленных в направлении позиций ВСУ, и 50-метровую траншею с окопом квадратной формы.

По оценкам, первая структура представляет собой обустройство огневых позиций, вторая — минометный окоп.

О факте нахождения 27 ноября в жилом районе населенного пункта Ясиноватая землеройной машины (ПРМ-2) было отмечено в отчете СММ ОБСЕ от 28 ноября 2020 года, что свидетельствует о связанных между собой логикой и местом события, — подчеркивают в штабе ООС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин вчера, 17 декабря, пообещал боевикам в ОРДЛО «прямую» поддержку.