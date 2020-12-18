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Ракурс
Отчет Шмыгаля и назначение министра — заключительное заседание в Верховной Раде

Отчет Шмыгаля и назначение министра — Рада собралась на заключительное заседание года (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 дек 2020, 10:07
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Рада 18 декабря собралась на заключительное пленарное заседание года. День начнется с часа вопросов к правительству, во время которого речь пойдет о введении жесткого карантина и вакцинацию населения Украины от болезни COVID-19.

Планируется рассмотреть вопрос о назначении Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов Украины.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов: «О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении (относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения)».


К рассмотрению в первом чтении, в частности, запланированы проекты таких законов:

Источник: Ракурс


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