Звіт Шмигаля і призначення міністра — Рада зібралася на заключне засідання року (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n147957-zvit-shmygalya-i-pryznachennya-ministra-rada-zibralasya-na-zakluchne-zasidannya-roku.html

Ракурс

Рада 18 грудня зібралася на заключне пленарне засідання року. День розпочнеться із години запитань до уряду, під час якої йтиметься про запровадження жорсткого карантину та вакцинацію населення України від хвороби COVID-19.

Планується розглянути питання про призначення Юлії Лапутіної міністром у справах ветеранів України.

Крім того, парламент планує розглянути у першому читанні проекти законів: «Про внесення змін до ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я)».

До розгляду у першому читанні, зокрема, заплановані проекти таких законів: