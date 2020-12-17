Разумков “виховував” скандальних Тищенка і Шкарлета — названо причину — новини політики

https://racurs.ua/ua/n147933-razumkov-vyhovuvav-skandalnogo-tyschenka-cherez-fotosesiu-zi-shkarletom-video.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, 17 грудня під час пленарного засідання взявся виховувати скандального нардепа з фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка, котрий вирішив влаштувати фотосесію біля парламентської трибуни з новопризначеним главою Міністерства освіти і науки України Сергієм Шкарлетом.

Міністр Шкарлет за трибуною приносив присягу під вигуки «ганьба» нардепів з «Голосу» і «Європейської солідарності». Разумков марно намагався втихомирити колег. Згодом до Шкарлета вибіг Тищенко, який хотів зробити фото з новим главою МОН. До трибуни підійшло кілька нардепів. Це обурило Разумкова і він запропонував Шкарлету зайняти своє місце в ложі, де сидять члени Кабміну. Тищенко разом з іншими «слугами» і міністром проігнорували звернення очільника Ради.

До роботи, будь ласка. Все… Шановний пане міністре, ваша ложа в іншому місці. Пан Шкарлет, ви не розумієте? Я вам ще раз повторюю, — лютував спікер українського парламенту.



Нагадаємо, Шкарлета сьогодні призначили міністром освіти мінімально необхідною кількістю голосів — лише 226.