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Ракурс
Разумков “виховував” скандальних Тищенка і Шкарлета — названо причину — новини політики

Разумков «виховував» скандального Тищенка через фотосесію зі Шкарлетом (ВІДЕО)

17 гру 2020, 16:09
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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, 17 грудня під час пленарного засідання взявся виховувати скандального нардепа з фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка, котрий вирішив влаштувати фотосесію біля парламентської трибуни з новопризначеним главою Міністерства освіти і науки України Сергієм Шкарлетом.

Міністр Шкарлет за трибуною приносив присягу під вигуки «ганьба» нардепів з «Голосу» і «Європейської солідарності». Разумков марно намагався втихомирити колег. Згодом до Шкарлета вибіг Тищенко, який хотів зробити фото з новим главою МОН. До трибуни підійшло кілька нардепів. Це обурило Разумкова і він запропонував Шкарлету зайняти своє місце в ложі, де сидять члени Кабміну. Тищенко разом з іншими «слугами» і міністром проігнорували звернення очільника Ради.

До роботи, будь ласка. Все… Шановний пане міністре, ваша ложа в іншому місці. Пан Шкарлет, ви не розумієте? Я вам ще раз повторюю, — лютував спікер українського парламенту.


Нагадаємо, Шкарлета сьогодні призначили міністром освіти мінімально необхідною кількістю голосів — лише 226.

Джерело: Ракурс


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