Рада призначила Шкарлета міністром освіти

Сергій Шкарлет, фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n147925-rada-pryznachyla-shkarleta-ministrom-osvity.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 17 грудня, призначила міністром освіти виконувача обов’язків керівника цього відомства Сергія Шкарлета.

За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів при необхідних 226. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Шкарлет 25 червня був призначений виконувачем обов’язків міністра освіти та науки України. 17 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким тимчасове виконання обов’язків міністра можливе лише впродовж 30 днів.

Нещодавно стало відомо, що прізвище Шкарлета є серед переліку кандидатів на міністерські посади в межах запланованих владою кадрових змін у Кабміні.

Однак під час засідання парламентського комітету з питань освіти 16 грудня кандидатуру Шкарлета не підтримали. З 11 учасників голосування Шкарлета підтримали лише п’ятеро.

Можливість призначення Шкарлета на посаду міністра було по-різному сприйняте в освітній сфері.

В той час як керівники деяких освітніх організацій та профспілок попросили Володимира Зеленського посприяти призначенню Шкарлета на посаду міністра, низка науковців та освітян у листах до Зеленського та Верховної Ради виступили проти цього.

Нагадаємо, нещодавно Шкарлет отримав попередження від Євросоюзу щодо спроби зруйнувати реформи у Міносвіти.