Сергій Лавров. Фото: tunisiefocus

https://racurs.ua/ua/n147926-300-richnu-ikonu-z-luganska-podaruvaly-lavrovu-ukrayina-vymagaie-poyasnen.html

Ракурс

Вкрадену з Донбасу 300-літню ікону подарували очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову. Посольство України направило ноту до Міністерства закордонних справ Боснії і Герцеговині (БіГ) та чекає пояснень.

Ікону подарував 14 грудня головуючий президії БіГ Мілорад Додик, повідомляє «Радіо Свобода».

Візит російського міністра став скандальним через те, що члени президії Шефік Джаферович й Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту, оскільки Лавров напередодні зустрівся з Мілорадом Додиком в приміщенні, де не було державного прапора Боснії і Герцеговини.

ЗМІ також оприлюднили фото ікони, розповсюджене сербським агентством СРНА.

На фото видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні. Урядовці у Сараєві не коментували ситуацію.

Нагадаємо, що на боці підтримуваних Росією бойовиків на сході України воювали й деякі боснійські серби.

Одного з них, Ґаврила Стевича, наразі судять, оскільки закон БіГ забороняє громадянам країни вступати до іноземних збройних формувань.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Володимир Путін пообіцяв подальшу підтримку бойовиків на Донбасі з боку Росії.