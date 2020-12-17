Путін пообіцяв «пряму» підтримку бойовикам ЛДНР, фото – epa-efe

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Ракурс

Подальшу підтримку бойовиків на Донбасі з боку Росії пообіцяв Володимир Путін.

Володимир Путін на прес-конференції 17 грудня зазначив, що розвиток відносин між РФ і Україною залежить від української влади.

Практично всі попередні глави держави, і чинний, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі та об'єднання країни. Але нічого не виходить, — сказав президент Росії.

За його словами, процес завмирає нібито через те, що українська влада спирається крайні націоналістичні сили. Путін сказав, що планує і надалі підтримувати бойовиків ЛДНР.

Ми будемо нарощувати підтримку Донбасу. Так що будемо рухатися спокійно за цим напрямком. Розуміємо всю складність ситуації там. У рамках нормандського формату ми домовилися про припинення бойових дій, це дуже важливо. Але нічого не розблоковано з точки зору соціальної сфери та економіки, — прокоментував Путін.

За його слова, українська влада нібито дає зрозуміти, що не збирається дотримуватися мінських угод.

Але я хочу сказати, що документ підписаний під егідою ООН і має статус міжнародного документа. В односторонньому порядку відмовитися від його дотримання не можна, — сказав Путін.



Раніше «Ракурс» повідомляв, що процес обміну полоненими на Донбасі блокують представники незаконних збройних формувань ЛНР та ДНР.

Контрольовані Кремлем бойовики висувають вимогу, яку не виконати — вимагають процесуальної очистки дев’яти осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.