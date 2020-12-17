Лещенка призначили на чолі нового міністерства в Кабміні

https://racurs.ua/ua/n147920-leschenka-pryznachyly-na-choli-novogo-ministerstva-v-kabmini.html

Ракурс

Романа Лещенка у Раді 17 грудня призначили на чолі нового відомства в Кабінеті міністрів — Міністерства аграрної політики.

За його кандидатуру віддали голоси 242 нардепи, повідомляється у трансляції з парламенту.

Лещенко очолив Держгеокадастр у червні цього року, а до цього з 1 жовтня 2019 року був уповноваженим президента України із земельних питань.

Він закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії в галузі права. З 2013 року викладає в університеті ім. Шевченка.

16 грудня парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики підтримав подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Шмигаль під час виступу у Раді сьогодні анонсував відновлення на початку 2021 року в Україні Мінагроплітики.