Неоднозначний мер — Зеленський поспівчував родині Кернеса, фото — Наш Харьков

https://racurs.ua/ua/n147921-neodnoznachnyy-mer-zelenskyy-pospivchuvav-rodyni-kernesa.html

Ракурс

Смерть Геннадія Кернеса прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Глава держави написав у своїх соцмережах, що «ставлення до Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним», оскільки він пройшов такий шлях у житті, який «точно виключає одностайність у його оцінках».

Зеленський поспівчував родині і близьким міського голови і заявив, що у Кернеса «було бачення розвитку свого міста», а мер вкладав у Харків усі свої емоції та компетенції.

Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою, — заявив Зеленський.

Президент вважає, що найкращою пам’яттю про Кернеса буде забезпечення наступним мером Харкова відповідної якості управління міським господарством і «соціально орієнтованого змісту міської політики».

«Ракурс» повідомляв, що у Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса.