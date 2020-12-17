Вакцинувати від коронавірусу мешканців окупованого Донбасу буде МОЗ

Донбас. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n147919-vakcynuvaty-vid-koronavirusu-meshkanciv-okupovanogo-donbasu-bude-moz.html

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Вакцинацію від коронавірусу планує розпочати Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) для жителів окупованих територій Донбасу.

Міністерство охорони здоров’я практично завершило розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, до плану внесли зміни, що стосуватимуться мешканців тимчасово непідконтрольних Україні територій. Відповідно до них, українці в ОРДЛО матимуть змогу отримати щеплення від коронавірусу.

Я дав завдання внести зміни до цього Національного плану — передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Мені здається — це дуже важливо, щоб ми забезпечили доступ до вакцин українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, — розповів Степанов.



Повідомляється, що на першому етапі планується вакцинувати не менше 700 тис. українців. Усього державним коштом планується вакцинувати 21 млн громадян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 8 млн доз вакцини від коронавірусу Україна отримає завдяки співпраці з глобальною ініціативою COVAX. Натомість 4 млн українців з групи ризику зможуть прищепити безкоштовно. Постачання вакцини розпочнуть з кінця першого кварталу наступного року.