Вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Донбасса будет Минздрав

Донбасс. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n147919-vakcinirovat-ot-koronavirusa-jiteley-okkupirovannogo-donbassa-budet-minzdrav.html

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Вакцинацию от коронавируса планирует начать Министерство охраны здоровья для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Министерство здравоохранения практически завершило разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, в план внесли изменения, касающиеся жителей временно неподконтрольных Украине территорий. Согласно им, украинцы в ОРДЛО смогут получить прививку от коронавируса.

Я дал задание внести изменения в этот Национальный план — предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Мне кажется — это очень важно, чтобы мы обеспечили доступ к вакцинам украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, — рассказал Степанов.



Сообщается, что на первом этапе планируется вакцинировать не менее 700 тыс. украинцев. Всего за государственные средства планируется вакцинировать 21 млн граждан.

Напомним, ранее мы сообщали, что 8 млн доз вакцины от коронавируса Украина получит благодаря сотрудничеству с глобальной инициативой COVAX. В то же время 4 млн украинцев из группы риска смогут привить бесплатно. Поставки вакцины начнут с конца первого квартала следующего года.