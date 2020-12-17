Степанов. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n147911-stepanov-o-vakcinacii-ot-koronavirusa-plany-est-no-deneg-nedostatochno.html

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Максим Степанов, министр здравоохранения, заявил, что план вакцинации будет динамичным, и будет корректироваться по мере доступности вакцины и других факторов.

По подсчетам Министерства здравоохранения, на закупку вакцины от коронавируса необходимо будет потратить 15,1 млрд грн. Об этом глава ведомства заявил во время брифинга.

Отмечается, что в настоящее время в госбюджете на 2021 год на вакцину от коронавируса заложено лишь 2,6 млрд грн. Еще 2,3 млрд грн ведомство сможет выделить на закупки вакцины за счет экономии на других программах.

Вакцинация украинцев от коронавируса будет проводиться на базе существующих кабинетов прививок и силами семейных врачей и мобильных бригад. Планируется делать 2 млн прививок в неделю при условии наличия вакцины. План вакцинации Минздрав планирует подписать 18 декабря, в случае успешных переговоров с мировыми производителями вакцины от коронавируса. Поставки вакцины начнутся в феврале 2021 года.

Тогда же начнется первый этап вакцинации, в рамках которого планируется сделать 700 тыс. прививок для медиков, военнослужащих в зоне проведения ООС и социальных работников, работающих с пожилыми людьми.

Во время второго этапа вакцинации, прививки получат граждане Украины старше 60 лет, относящихся к группам риска, педагоги, сотрудники ГСЧС, Национальной полиции и Вооруженных сил Украины. Все остальные украинцы начнут получать прививки от коронавируса в рамках третьего этапа вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует нардепам принять проект постановления «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19». Он предусматривает избрание ответственных за вакцинацию лиц и создание отдельной электронной системы для приглашения людей.