Максим Степанов. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n147911-stepanov-pro-vakcynaciu-vid-koronavirusu-plany-ie-ale-groshey-nedostatno.html

Ракурс

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, заявив, що план вакцинації буде динамічним, і коригуватиметься в міру доступності вакцини та інших чинників.

За підрахунками Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), на закупівлі вакцини від коронавірусу необхідно буде витратити 15,1 млрд грн. Про це очільник відомства заявив під час брифінгу.

Наголошується, що наразі у держбюджеті на 2021 рік на вакцину від коронавірусу закладено лише 2,6 млрд грн. Ще 2,3 млрд грн відомство зможе виділити на закупівлі вакцини коштом економії на інших програмах.

Вакцинація українців від коронавірусу буде проводитися на базі існуючих кабінетів щеплень та силами сімейних лікарів і мобільних бригад. Планується робити двох мільйонів щеплень на тиждень за умови наявності вакцини. План вакцинації МОЗ планує підписати 18 грудня, в разі успішних переговорів зі світовими виробниками вакцини від коронавірусу. Поставки вакцини розпочнуться в лютому 2021 року.

Тоді ж розпочнеться перший етап вакцинації, в межах якого планується зробити 700 тис. щеплень для медиків, військовослужбовців в зоні проведення ООС та соціальних працівників, які працюють з літніми людьми.

Під час другого етапу вакцинації, щеплення отримають громадяни України віком понад 60 років, які належать до груп ризику, освітяни, співробітники ДСНС, Національної поліції та Збройних сил України. Всі інші українці почнуть отримувати щеплення від коронавірусу в межах третього етапу вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що парламентський комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує нардепам прийняти проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19». Він передбачає обрання відповідальних за вакцинацію осіб та створення окремої електронної системи для запрошення людей.