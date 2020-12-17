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Вартість біткоїнів знову зросла

Новий рекорд встановив курс криптовалюти Bitcoin

17 гру 2020, 11:05
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Bitcoin, популярна криптовалюта, встановила новий рекорд свого курсу щодо долара США.

Ціна Bitcoin вже перевищила історичний максимум, встановлений під час «криптовалютної лихоманки» 2017 року і перетнула психологічну позначку в 22 тис. дол. США, повідомляє видання Coindesk.

За даними торгів, вартість криптовалюти наразі становить близько 22 тис. 900 дол. США.

За цей рік вартість Bitcoin зросла вже на понад 200%. Експерти очікують, що зростання вартості Bitcoin триватиме на тлі збільшення зацікавленості інвесторів у цій криптовалюті, наступною психологічною позначкою може стати 25 тис. дол. США.


Bitcoin став першою криптовалютою, представленою публічно, має найбільш розвинену інфраструктуру і вважається законодавцем тенденцій у сфері криптовалют.

Нагадаємо, через рекордне зростання біткоїна трейдери, котрі грали на зниження курсу криптовалюти, втратили 800 млн дол. США.


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