Стоимость биткоинов снова выросла, фото:

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Ракурс

Bitcoin, популярная криптовалюта, установила новый рекорд своего курса относительно доллара США.

Цена Bitcoin уже превысила исторический максимум, установленный во время «криптовалютной лихорадки» 2017 года и пересекла психологическую отметку в 22 тыс. долл. США, сообщает издание Coindesk.

По данным торгов, стоимость криптовалюты сейчас составляет около 22 тыс. 900 долл. США.

За этот год стоимость Bitcoin выросла уже на более чем 200%. Эксперты ожидают, что рост стоимости Bitcoin продлится на фоне увеличения заинтересованности инвесторов в этой криптовалюте, следующей психологической отметкой может стать 25 тыс. долл. США.

Bitcoin стал первой криптовалютой, представленной публично, имеет наиболее развитую инфраструктуру и считается законодателем тенденций в сфере криптовалют.

Напомним, из-за рекордного роста биткоина трейдеры, которые играли на понижение курса криптовалюты, потеряли 800 млн долл. США.