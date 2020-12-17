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Ракурс
Аграрії. Фото: Дебет-кредит

Податкову ставку для аграріїв знизила Рада

17 гру 2020, 11:03
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Верховна Рада України знизила податкову ставку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14% для сільськогосподарської продукції за певними категоріями. Нардепи схвалили в другому читанні законопроєкт № 3656 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції».

За відповідне рішення проголосували 255 парламентарів. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Автори законопроекту запевняють, що таке зниження ставки не призведе до масштабних спотворень в структурі втрат і надходжень ПДВ ні для держави, ні для підприємств.


Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції коштом менших податкових зобов’язань виробника, а стимули для оптимізації податкових зобов’язань — «скрутки» — зникнуть. Законом передбачена знижена ставка ПДВ для такої продукції:

  • велика рогата худоба, жива;
  • свині, живі;
  • пшениця;
  • жито;
  • ячмінь;
  • овес;
  • кукурудза;
  • соєві боби;
  • насіння льону;
  • насіння свиріпи та ріпаку, насіння соняшнику;
  • насіння та плоди інших олійних культур;
  • цукрові буряки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній міністр фінансів з уряду Дениса Шмигаля Ігор Уманський уточнив свою нещодавню заяву про те, що бюджет втрачає щомісяця 5 млрд грн через схеми з податком на додану вартість (ПДВ). За його словами, це середній показник втрат за місяць, який стосується лише ПДВ, загальні втрати бюджету вдвічі вищі.

Джерело: Ракурс


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