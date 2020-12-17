Налоговую ставку для аграриев снизила Рада

Аграрії. Фото: Дебет-кредит

https://racurs.ua/n147908-nalogovuu-stavku-dlya-agrariev-snizila-rada.html

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Верховная Рада Украины снизила налоговую ставку НДС для аграриев с 20% до 14% для сельскохозяйственной продукции по определенным категориям. Нардепы приняли во втором чтении законопроект № 3656 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции».

За соответствующее решение проголосовали 255 парламентариев. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Авторы законопроекта уверяют, что такое снижение ставки не приведет к масштабным искажениям в структуре потерь и поступлений НДС ни для государства, ни для предприятий.

Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя, а стимулы для оптимизации налоговых обязательств — «скрутки» — исчезнут. Законом предусмотрена пониженная ставка НДС для такой продукции:

крупный рогатый скот, живой;

свиньи, живые;

пшеница;

рожь;

ячмень;

овес;

кукуруза;

соевые бобы;

семена льна;

семена рапса и рапса, семян подсолнечника;

Семена и плоды прочих масличных культур;

сахарная свекла.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший министр финансов в правительстве Дениса Шмыгаля Игорь Уманский уточнил свое недавнее заявление о том, что бюджет теряет ежемесячно 5 млрд грн из-за схемы с налогом на добавленную стоимость (НДС). По его словам, это средний показатель потерь за месяц, который касается только НДС, общие потери бюджета вдвое выше.