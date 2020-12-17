Где легче всего заразиться COVID-19, фото – epa-efe

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Ракурс

Инфицироваться COVID-19 значительно проще в узких помещениях, например коридорах, уверены китайские ученые.

Они исследовали влияние размеров пространства на распределение капель от кашля или чихания больного коронавирусом, сообщает Physics of Fluids.

Ученые использовали компьютерное моделирование и манекен с параметрами среднего мужчины ростом 180 см, шириной плеч 45 см, скорость движения составляла 1,5 м/с.

С помощью этого исследователи интерпретировали различные ситуации, когда больной человек может заразить окружающих

Во время исследования ученые пришли к выводу, что из-за большого рассеивания капель от кашля или чихания больного человека при быстрой ходьбе создается шлейф из вирусных частиц длиной до 6 м.

По словам ученых, в зону особого риска попадают дети. Это связано с тем, что микрокаплями из дыхательных путей зараженных образуются вокруг и ниже уровня их талии через 2 с после самого кашля и зависают примерно в 1 м от пола.

Поэтому дети, которые идут позади инфицированного, подвергаются более высокому риску передачи, чем взрослые.

Ученые обнаружили два различных типа дисперсии капель, занимающих существенно различные области загрязнения.

В первом случае облако капель может отделиться от человека и оказаться на расстоянии от него, зависнув в пространстве, во втором — такое облако может вытянуться от тела зараженного.

Для первого сценария концентрация капель через пять секунд после кашля должна быть намного выше, чем для другого.

Это создает большую проблему при определении безопасной социальной дистанции в узких коридорах, где человек может вдохнуть микрокапли с вирусными частицами, даже если зараженный находится далеко перед ним, — говорится в исследовании.

Кроме этого, ученые выяснили, что диапазон рассеивания капель гораздо шире в холодной и влажной среде, чем в жарких и сухих условиях из-за разной скорости испарения.

Они акцентировали, что ношение защитной маски может эффективно снизить риск заражения здорового человека.

Ранее «Ракурс» сообщал, что коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодных ламп, уверены ученые из Тель-Авивского университета.

Они надеются, что новые знания помогут эффективно и просто дезинфицировать общественные места и транспорт, а со временем и частные дома.