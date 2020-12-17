Де найлегше заразитися COVID-19, фото – epa-efe

https://racurs.ua/ua/n147916-de-naylegshe-zarazytysya-covid-19-nove-doslidjennya-vchenyh.html

Ракурс

Ризик інфікування коронавірусом значно збільшується у вузьких приміщеннях, наприклад коридорах, переконані китайські вчені.

Вони дослідили вплив розмірів простору на розподіл крапель від кашлю або чхання хворого на коронавірус, повідомляє Physics of Fluids.

Науковці використали комп’ютерне моделювання та манекен з параметрами середнього чоловіка зростом 180 см, шириною плечей 45 см, швидкість руху становила 1,5 м/с.

За допомогою цього дослідники інтерпретували різні ситуації, коли хвора людина може заразити оточуючих.

Вчені дійшли висновку, що через велике розсіювання крапель від кашлю або чхання хворої людини при швидкій ходьбі створюється шлейф з вірусних частинок довжиною до 6 м.

За словами вчених, у зону особливого ризику потрапляють діти. Це пов’язано з тим, що мікрокраплі з дихальних шляхів заражених утворюються навколо і нижче рівня їхньої талії через 2 с після кашлю і зависають приблизно в 1 м від підлоги.

Тому діти, які йдуть позаду інфікованого, піддаються вищому ризику передачі, ніж дорослі.

Вчені виявили два різні типи дисперсії крапель, що займають істотно різні площі забруднення.

У першому випадку хмара крапель може відокремитися від людини й опинитися на відстані від неї, зависнувши в просторі, у другому — така хмара може витягнутися від тіла зараженого.

Для першого сценарію концентрація крапель через п’ять секунд після кашлю має бути набагато вища, ніж для іншого. Це створює велику проблему при визначенні безпечної соціальної дистанції у вузьких коридорах, де людина може вдихнути мікрокраплі з вірусними частинками, навіть якщо заражений знаходиться далеко попереду, — йдеться у дослідженні.

Крім цього, вчені з’ясували, що діапазон розсіювання крапель набагато більший у холодному і вологому середовищі, ніж у жарких і сухих умовах через різну швидкість випаровування.

Вони наголосили, що носіння захисної маски може ефективно знизити ризик зараження здорової людини.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що коронавірус можна легко вбити випроміненням ультрафіолетових світлодіодних ламп, впевнені вчені з Тель-Авівського університету.

Науковці сподіваються, що нові знання допоможуть ефективно та просто дезінфікувати громадські місця й транспорт, а з часом і приватні будинки.