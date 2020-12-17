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Ракурс
Из-за смерти Кернеса объявили траур, фото — Суспільне

Из-за смерти Кернеса объявили траур

17 дек 2020, 12:44
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В Харькове объявили траур из-за смерти мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщила мэрия города.

Траур будет действовать 17, 18 и 19 декабря. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета.

В эти дни в городе будут приспущены флаги, отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Геннадий Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», в которой проходил лечение после осложнений от коронавируса.


Чиновник не появлялся на публике с конца августа. У него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. При этом он был переизбран мэром города в третий раз на местных выборах, состоявшихся в Украине 25 октября.

Кернес пришел в политику в 1990-х годах. Впервые он был избран депутатом в 1998 году, в 2010 году возглавил город. Через десять лет, в 2020 году, Кернес стал мэром в третий раз — без физического присутствия в Харькове.

Источник: Ракурс


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