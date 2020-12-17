Через смерть Кернеса оголосили жалобу

Через смерть Кернеса в Харкові оголосили жалобу, фото — Суспільне

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У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть мера міста Геннадія Кернеса. Про це повідомила мерія міста.

Жалоба буде діяти 17, 18 і 19 грудня. Відповідне розпорядження підписав секретар міськради.

У ці дні в місті будуть приспущені прапори, скасовані розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Геннадій Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці «Шаріте», у якій проходив лікування після ускладнень від коронавируса.

Чиновник не з’являвся на публіці з кінця серпня. У нього діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів. При цьому він був переобраний мером міста втретє на місцевих виборах, що відбулися в Україні 25 жовтня.

Кернес прийшов у політику у 1990-х роках. Вперше він був обраний депутатом у 1998 році, у 2010 році очолив місто. Через десять років, у 2020 році, Кернес став міським головою утретє — без фізичної присутності у Харкові.