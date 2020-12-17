«Інвестнянь» узаконили в Раді

Рада підтримала законопроект про «інвестнянь»

https://racurs.ua/ua/n147917-investnyan-uzakonyly-v-radi.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 17 грудня, підтримала так званий законопроект про «інвестнянь».

За законопроект «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» проголосували 252 народні обранці. Про це повідомляється на сайті Ради.

Свої голоси за цей законопроект віддали 221 депутат зі «Слуги народу», 20 народних обранців із депутатської групи «Довіра», чотири депутати з групи «За майбутнє" та семеро позафракційних депутатів.

Цей закон виокремлює новий тип інвесторів — інвесторів зі значними інвестиціями та інвестиційний проект зі значними інвестиціями. Для таких інвесторів передбачено низку пільг та визначені інструменти надання державної підтримки.

Також законопроект пропонує запровадити інститут спеціального інвестиційного договору, який укладатиметься між інвестором та українським урядом та узгоджуватиме відповідні правила і гарантії для інвесторів.

Цей закон поширюється на інвестпроекти, котрі передбачають:

створення від 80 нових робочих місць із середньою зарплатою, розмір якої не менш ніж на 15% перевищує розмір середньої зарплати у сфері у відповідному регіоні;

розмір інвестицій протягом строку його реалізації перевищує суму, еквівалентну 20 мн євро;

строк реалізації інвестпроекту не перевищує п’яти років.

Відповідні інвестпроекти можуть здійснюватися у таких сферах:

переробній промисловості (крім виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв);

добуванні з метою подальшої переробки або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу);

поводженні з відходами;

транспорту;

складському господарстві;

поштовій та кур'єрській діяльності, логістиці;

освіті, науці та науково-технічної діяльності;

охороні здоров’я;

мистецтві;

культурі;

спорті;

туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Держпідтримка передбачає таку допомогу для інвесторів з боку держави:

звільнення від податку на прибуток на п’ять років, від сплати ПДВ та мита при ввезенні нового обладнання;

забезпечення переважного права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестпроекту;

забезпечення за рахунок бюджетних коштів та інших не заборонених законом джерел спорудження, ремонту та реставрації об'єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестпроекту.

Зазначається, що допомога від держави в таких випадках не повинна перевищувати 30% відсотків від планового обсягу інвестицій.