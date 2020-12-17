Президент Франції Макрон здав позитивний тест на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n147915-prezydent-franciyi-makron-zdav-pozytyvnyy-test-na-koronavirus.html

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У президента Франції Еммануеля Макрона виявлено коронавірус. Як повідомила прес-служба Єлисейського палацу, глава держави здав позитивний тест на COVID-19.

У повідомленні йдеться про те, що тест був зроблений після появи у Макрона перших симптомів захворювання.

Відповідно до діючих санітарних інструкціями, які поширюються на всіх громадян країни, президент Франції на сім днів піде на самоізоляцію. Він буде продовжувати працювати дистанційно, — заявили в Єлисейському палаці.



За даними Університету Джонса Хопкінса з початку пандемії у Франції виявлено 2 млн 465 тис. 126 випадків коронавірусу. Померли від COVID-19 59,4 тис. осіб.

14 грудня уперше у світі за весь час пандемії коронавірусу від хвороби помер лідер держави. У 52-річному віці загинув прем'єр-міністр королівства Есватіні (колишня назва — Свазіленд) Амброз Дламіні.