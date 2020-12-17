Нові штрафи за відсутність масок запровадила Рада

Маска на підборідді. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n147914-shtrafy-za-vidsutnist-masok-zaprovadyla-rada.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує ширитися, у зв’язку з чим Верховна Рада запровадила штрафи для підприємств, установ і організацій, які під час карантину впускають до публічних місць і громадського транспорту людей без належно вдягнутих масок чи респіраторів.

Відповідний законопроєкт № 3890 «Про внесення змін до Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» ухвалений в цілому. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Відтепер розмір штрафу для закладів за перебування осіб без масок складе від 3400 до 5100 гривень. Фізичні та юридичні особи мають сплатити штраф у таких випадках:

допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню коронавірусу без попередження про необхідність одягнути маску, що закриває ніс та рот;

відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення).

Зауважимо, що законопроект потрібен, аби запобігти стрімкому поширенню коронавірусу та спонукати людей відповідально користуватися засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада запровадила штрафи за недотримання маскового режиму в громадських будівлях та транспорті. За тиждень в Україні Національна поліція склала загалом 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях.