Новые штрафы за отсутствие масок ввела Рада

Маска на подбородке. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n147914-shtrafy-za-otsutstvie-masok-vvela-rada.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем Верховная Рада ввела штрафы для предприятий, учреждений и организаций, которые во время карантина впускают в публичные места и общественный транспорт людей без надлежаще одетых масок или респираторов.

Соответствующий законопроект № 3890 «О внесении изменений в Закон Украины „Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения“ по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» принят в целом. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Отныне размер штрафа для заведений за пребывание лиц без масок составит от 3400 до 5100 гривен. Физические и юридические лица должны уплатить штраф в следующих случаях:

допуск лица в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения коронавируса без предупреждения о необходимости одеть маску, закрывающую нос и рот;

отсутствие реагирования на пребывание в таких местах лиц без одетых средств индивидуальной защиты (устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов представителя Национальной полиции сообщению об административном правонарушении).

Отметим, что законопроект нужен, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса и побудить людей ответственно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти ввели штрафы за несоблюдение масочного режима в общественных зданиях и транспорте. За неделю в Украине Национальная полиция составила всего 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах.