Китайский космический аппарат доставил на Землю лунный грунт, фото: 9ifly.spacety.com

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Ракурс

Лунный грунт был доставлен на Землю впервые с 1976 года.

Спускаемый модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта вечером 16 декабря приземлился в расположенном на севере Китая регионе Внутренняя Монголия, сообщает агентство «Синьхуа».

Вскоре поисковая команда нашла герметичную капсулу с двумя килограммами лунного грунта и убедилась в ее целостности.

Таким образом миссия «Чанъэ-5», которая началась 24 ноября, успешно завершилась. Космический аппарат собрал образцы лунных пород в районе пика Рюмкера — остатков потухшего вулкана, расположенного в Океане Штормов в северо-западной части видимой с Земли стороны Луны.

Ученые надеются, что собранные образцы позволят установить, как долго Луна оставалась геологически активной.

«Чанъэ-5» — одна из самых сложных миссий в истории аэрокосмической отрасли Китая. Впервые в своей истории Китай смог собрать образцы лунного грунта, осуществить взлет космического аппарата с поверхности внеземного тела, провести сближение и стыковку на орбите Луны, а также осуществить высокоскоростной вход в атмосферу Земли и возвращение аппарата с образцами почвы.

Напомним, в начале декабря Китай развернул свой флаг на Луне.