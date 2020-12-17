Китайський космічний апарат доставив на Землю місячний ґрунт, фото: 9ifly.spacety.com

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Ракурс

Місячний ґрунт доставили на Землю вперше з 1976 року.

Спускний модуль китайського космічного апарату «Чан'е-5» зі зразками місячного ґрунту ввечері 16 грудня приземлився у розташованому на півночі Китаю регіоні Внутрішня Монголія, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Невдовзі пошукова команда знайшла герметичну капсулу з двома кілограмами місячного ґрунту і переконалася в її цілісності.

Таким чином місія «Чан'е-5», котра розпочалася 24 листопада, успішно завершилася. Космічний апарат зібрав зразки місячних порід в районі Піку Рюмкера — залишків згаслого вулкана, розташованого в Океані Штормів у північно-західній частині видимого із Землі боку Місяця.

Учені сподіваються, що зібрані зразки дозволять встановити, як довго Місяць залишався геологічно активним.

«Чан'е-5» — одна з найскладніших місій в історії аерокосмічної галузі Китаю. Вперше в своїй історії Китай зміг зібрати зразки місячного ґрунту, здійснити зліт космічного апарату з поверхні позаземного тіла, провести зближення і стикування на орбіті Місяця, а також здійснити високошвидкісний вхід в атмосферу Землі і повернення апарату зі зразками ґрунту.

Нагадаємо, на початку грудня Китай розгорнув свій прапор на Місяці.