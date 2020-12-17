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Ракурс
COVAX виділить Україні вісім млн доз вакцини від коронавірусу, фото – Тed S. Warren

Вакцину від коронавірусу COVAX надішле в Україну навесні 2021 року — МОЗ

17 гру 2020, 11:36
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Вісім млн доз вакцини від коронавірусу Україна отримає завдяки співпраці з глобальною ініціативою COVAX. Чотири млн українців з групи ризику зможуть прищепити безкоштовно.

Постачання вакцини розпочнуть з кінця першого кварталу наступного року. Про це стало відомо 17 грудня під час брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

У результаті численних перемовин ми домоглися отримання восьми мільйонів доз вакцини. Практично вже завершили підписання документів. У такий спосіб ми зможемо забезпечити вакцинацію щонайменше чотирьох мільйонів громадян, бо одна людина отримає дві дози, — сказав міністр.

Вакцину розраховують отримати до кінця першого півріччя 2021 року. Вона буде йти відповідними траншами.

Зазначають, що для придбання решти необхідних доз Україна ще з літа веде переговори з компаніями, які перебувають на завершальних етапах виготовлення вакцини.


Зеленський веде переговори з керівниками країн, де розміщені ці виробники, щоб провести широкомасштабну вакцинацію у 2021 році.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що першу серйозну алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу виявили в США. Алергічна реакція на препарат виробництва Pfizer і BioNTech виникла у медпрацівниці однієї з лікарень столиці штату Аляска.

Джерело: Ракурс


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