Рада узгодила графік засідань з локдауном, фото — Ізбірком

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Верховна Рада відмінила два сесійних тижні і узгодила свій графік роботи у січні 2021 року із загальнонаціональним локдауном.

Парламент скасував пленарні засідання, які мали відбуватися з 11 по 22 січня. Замість них буде один сесійний тиждень з 25 по 29 січня, решту часу нардепи працюватимуть або в округах, або в комітетах.

У постанові йдеться проте, що внесено зміни до календарного плану проведення четвертої сесії Ради.

Парламент працюватиме у січні так:

тиждень з 11 по 15 січня — робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

тиждень з 18 по 22 січня — робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

тиждень з 25 по 29 січня: 25 січня — засідання погоджувальної ради, самостійна робота народних депутатів України, пов’язана із здійсненням депутатських повноважень, 26 січня — пленарне засідання, 27 січня — пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), 28 січня — пленарне засідання, 29 січня — година запитань до уряду. Пленарне засідання. Закриття сесії.

Нагадаємо, Кабмін запровадив нові обмеження перед зимовими святами. Вони стосуються переважно умов святкування в школах, дитсадках і храмах, а також роботи закладів громадського харчування. Низка карантинних обмежень діятиме з 19 грудня. А з 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме локдаун.