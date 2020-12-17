Рада согласовала график работы с январским локдауном, фото — Избирком

https://racurs.ua/n147912-rada-soglasovala-grafik-raboty-s-yanvarskim-lokdaunom.html

Ракурс

Верховная Рада отменила две сессионных недели и согласовала свой график работы в январе 2021 года с общенациональным локдауном.

Парламент отменил пленарные заседания, которые должны были проходить с 11 по 22 января. Вместо них будет одна сессионная неделя с 25 по 29 января, остальное время нардепы будут работать или в округах, или в комитетах.

В постановлении говорится, что внесены изменения в календарный план проведения четвертой сессии Рады.

Парламент будет работать в январе так:

неделя с 11 по 15 января — работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)

неделя с 18 по 22 января — работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)

неделя с 25 по 29 января: 25 января — заседание согласительного совета, самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий, 26 января — пленарное заседание, 27 января — пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), 28 января — пленарное заседание, 29 января — час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Закрытие сессии.

Напомним, Кабмин ввел новые ограничения перед зимними праздниками. Они касаются в основном условий празднования в школах, детсадах и храмах, а также работы заведений общественного питания. Ряд норм карантина будут действовать с 19 декабря. А с 8 по 24 января 2021 года включительно в Украине будет действовать локдаун.