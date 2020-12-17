COVAX выделит Украине восемь млн доз вакцины от коронавируса, фото – Тed S. Warren

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Ракурс

Восемь млн доз вакцины от коронавируса Украина получит благодаря сотрудничеству с глобальной инициативой COVAX. Четыре млн украинцев из группы риска смогут привить бесплатно.

Поставку вакцины начнут с конца первого квартала следующего года. Об этом стало известно 17 декабря во время брифинга министра здравоохранения Максима Степанова.

В результате многочисленных переговоров мы добились получения восьми миллионов доз вакцины. Практически уже завершили подписания документов. Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее четырех миллионов граждан, потому что один человек получит две дозы, — сказал министр.

Вакцину рассчитывают получить до конца первого полугодия 2021 года. Она будет идти соответствующими траншами.

Отмечают, что для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах изготовления вакцины.

Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.

Ранее «Ракурс» сообщал, что первую серьезную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса обнаружили в США. Аллергическая реакция на препарат производства Pfizer и BioNTech возникла у медработницы одной из больниц столицы штата Аляска.